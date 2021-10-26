حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعرف عنه أنّه وفي جدًا لأصدقائه، ويضحي من أجلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم دائمًا، كما يصعب إحباط مولودة هذا البرج كما أنها تتقن المهمات التي يجرى تكلفتها به.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

المريخ وعطارد بمنزل العمل يدفعانك للقيام بواجباتك على أكمل وجه، تتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها بشرط أن تنتبه لحقوقك

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم التشوش، القمر بمنزل العلاقات يمنحك سحرا.. تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.