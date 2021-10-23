حظك اليوم برج الثور السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لديه قوة تحمل وصبر كبيرة، يستطيع بها وبإصراره الشديد إلى تحقيق ما يتمنى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم مناسب للتواصل بصورة أفضل مع من تحب ومناسب أيضا لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية، بشرط أن تحافظ على اللباقة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.