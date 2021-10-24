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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:26 ص | الأحد 24 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

الطموح والإرادة أهم ما يميز مولودة برج الثور، إذ لديها قوة تحمل وصبر كبيرة، تستطيع بها وبإصرارها الشديد إلى تحقيق ما تتمنى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي المال وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

ينصحك الفلك بالحذر في ردود أفعالك وفي إدارتك للمواقف ولشئونك الشخصية.

 

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو. 

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