حظك اليوم برج الثور الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يصعب إحباط مولودة برج الثور كما أنها تتقن المهمات التي يجرى تكلفتها بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تعمل بدقة كي تحقق مكسبا ونجاحا، وادرس جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه في خطواتك، وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي جورج كلوني، وهو من مواليد 6 مايو.