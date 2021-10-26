بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات الحاسبات وما يعادلها من شهادات، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة والمعلن عنها، وفق الحساب الرسمي للبنك على «لينكد إن».

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة أكثر من 5 سنوات مع تطوير تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Java / Kotlin لنظام Android.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة متقدمة مماثلة.

- أن يكون لديه سجل متميز من التحصيل الدراسي.

- أن يكون قادر على الفهم القوي لأنماط التصميم فوق MVP وMVVM وMVC.

- أن يكون لديه فهم قوي لنموذج تطوير التطبيقات التفاعلية في نظام Android، وإدارة الذاكرة، وإدخال أو إخراج الملفات، وبرمجة الشبكات، والتزامن وRxJava و / أو coroutines / liveata.

- أن يكون قادر على الفهم الجيد لدورة حياة تطوير الهاتف المحمول الكاملة.

المهام الوظيفية

- يعمل على تشيكل مكتب التحول الرقمي بالبنك باعتباره أول نظام متكامل يقدم حلولاً رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي، كونها المنظمة الأكثر تركيزًا على العملاء في مصر

- يحرص على تنفيذ خطة البنك في تطوير فروعه من خلال إضافة خدمات رقمية متقدمة، مع ضمان أن المواضيع التي يتبناها مكتب التحول الرقمي تشمل الحلول الرقمية المبتكرة.

- يقوم مطور Android بتصميم وبناء تطبيقات متقدمة وقابلة للتطوير لتطبيقات android.

- يعمل Android Dev مع فرق المنتج والتصميم لفهم متطلبات المستخدم النهائي وحالات الاستخدام وترجمتها بحلول تقنية شاملة وفعالة.

- يتكامل Android Dev مع خدمات الخلفية (JSON وREST وما إلى ذلك)، للتأكد من أننا نقدم تجربة مستخدم رائعة للهاتف المحمول تتميز بسرعة فائقة للمستخدمين النهائيين.

- يستخدم تقنيات تطوير البرامج المختلفة لتطوير الإبداع والفعالية بسرعة الحلول التي تعزز مجموعة تقنيات منظمة العميل.

- يتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لتنفيذ قصص المستخدمين وكتابة الاختبارات وتقديم وظائف منتج جديدة محسنة باستمرار.

- القدرة على تنفيذ واجهات أصلية مخصصة باستخدام أحدث إصدار من تقنيات البرمجة Android.