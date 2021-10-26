المركز العربي الأوروبي بالنرويج يشيد بقرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ

أشاد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، بعدما استمر فرضه وتجديده لعشرات السنوات، لمواجهة العمليات الإرهابية وهو ما يعني دخول مصر إلى مرحلة جديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يعد انتصار الدولة بشكل حاسم في معركتها ضد غياب الأمن وعدم الاستقرار ودخولها إلى مرحلة جديدة.

ومن جانبه أكد إيهان جاف الأمين العام للمركز العربي الأوروبي، على أن هذا القرار الذي وصفه «بالقرار الجريء» يمثل انعكاسًا لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي التي تشهدها مصر في حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتبر خطوة تاريخية تسجل في سجل الدولة المصرية.

إلغاء الطوارئ قرار تاريخي

وقال الدكتور أحمد غازي المدير الإقليمي للمركز، إن الخطوات الإصلاحية الثابتة التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية وأخرها هذا القرار التاريخي الذي يقع ضمن الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الرئيس المصري خلال الأشهر الماضية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والذي يعد بداية لحقبة جديدة يستحقها الشعب المصري في ظل قيادة رشيدة.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي يشيد بإلغاء قانون الطوارئ

من جهته أشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ، واصفًا إياه بأنه قرار تاريخي وحكيم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أكتوبر المجيد، ويدل على ثقة الرئيس في مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة وأنهما قادران على القضاء على ما يمس هذا الوطن وسلامته.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا القرار يدل على الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في السنوات الـ 7 الماضية، لافتًا أن مجلس النواب مد حالة الطوارئ للمرة الأخيرة في يونيو الماضي.