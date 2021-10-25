عضو «حقوق الإنسان»: قرار إلغاء الطوارئ يؤكد قوة الدولة المصرية

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، حكيم وقوي وموضوعي، ويؤكد قوة الدولة المصرية، وعدم حاجة النظام لأي قوانين استثنائية لبسط نفوذه.

استعادة الدولة لعافيتها

وأضاف شيحة، في تصريحات لـ «الوطن»، أن استعادة الدولة لعافيتها يدعم الاستثمارات الأجنبية على اعتبار أنه يشير إلى حالة الاستقرار، موضحًا أن القرار يترتب عليه نتائج أقلها إحالة كافة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا إلى المحاكم المختصة ليصبح كل المواطنين متساوون أمام القانون وكافة القضايا ينظرها القاضي الطبيعي؛ بما يؤكد رغبة الجمهورية الجديدة في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحترم الدستور، ولا تلجأ إلى القوانين الاستثنائية إلا عند الضرورة.

تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ وقت القرار له دلالة واضحة، وهي رغبة الدولة المصرية في تحسين حالة حقوق الإنسان وبناء دولة عصرية تكون محل تقدير واحترام من كافة دول العالم.

وتابع أن القرار يعد قرارا مصريا خالصا؛ فالتوقيت جاء في أعقاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أكد فيها الرئيس بناء الدولة الحديثة، ويعني قرار عدم مد حالة الطوارئ؛ إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية، وهي بداية مبشرة جدا ومطمئنة للداخل والخارج.