استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021، استقراره أمام الجنيه بنهاية التعاملات، بأغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر صرف العملة السعودية أمام العملة المحلية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات معلنة من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.

ويحدد سعر صرف الريال السعودي في مواجهة العملات الأخرى، وفقاً للعديد من العوامل منها تغير سعر صرف الدولار الأمريكي، وتستعرض «الوطن»، أسعار الريال السعودي أمام الجنيه في عدد من البنوك الرئيسية، والتي جاءت كالآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، أمام الجنيه المصري، استقراراً بنهاية التعاملات بفروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.18 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، داخل شبكة ثاني أكبر البنوك الحكومية؛ بنك مصر، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وتعرض شاشات التداول اللحظي بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلي من حيث الأصول، سعر العملة السعودية أمام الجنيه عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يعرض سعر الريال مقابل الجنيه اليوم بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، وذلك خلال الفترة المسائية.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

استحوذ أكبر مصرفيين حكوميين من حيث الأصول في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على أعلى سعر للريال مقابل الجنيه، خلال فترة التعاملات المسائية، ليسجل 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

فيما لا يزال يُعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند أدنى مستويات شراء بالسوق المحلي في المصرف المتحد، مسجلاً 4.04 خلال فترة التعاملات المسائية اليوم، كما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع المصرف.