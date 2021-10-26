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محمود مسلم

سفير الهند يشيد بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر

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04:59 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
إشادات دولية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ

إشادات دولية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ

أشاد سفير الهند في القاهرة، أجيت جوبتيه، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، والخاص برفع حالة الطوارئ في مصر.

وتحدّث السفير، ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، عن النتائج الإيجابية للقرار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحا أنّ الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ أكثر من 3.1 مليار دولار، ويوجد أكثر من 50 شركة هندية تستثمر في مصر.

 

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