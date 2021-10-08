ضبط شاب اعتدى على فتاة بالضرب في الفيوم.. عنفته بعد التحرش بها

فوجئت فتاة، بشاب يتتبع خطواتها ويتحرش بها لفظياً بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، فأكملت طريقها دون رد، اعتقاداً منها أنّ صمتها سيجعله يتراجع عن معاكستها، ولكنه ظل يتتبعها ويتحرش بها حتى تحرش بها بألفاظ خارجة لم تستطع احتمالها، فتصدت له وتوقفت وعنّفته وسبّته، فاعتدى عليها وأبرحها ضرباً في منتصف الشارع على مرأى ومسمع من المارة الذين لم يتدخلوا إلا بعد إصابة الفتاة بنزيف من الأنف جراء اعتداء الشاب عليها.

بلاغ بتحرش شاب بفتاة وضربها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بحضور فتاة إلى القسم وتحرير محضراً ضد شاب مجهول الهوية تحرش بها لفظياً في شارع أحمد شوقي واعتدى عليها بالضرب بعدما عنفته على معاكسته، مُطالبةً بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمنطقة وتحديد هويته والقبض عليه.

تحديد هوية شاب تحرش بفتاة

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى تفريغ الكاميرات المتواجدة بالمحال التجارية، كما جرى تحديد هوية الشاب المتحرش بالفتاة والمعتدي عليها بالضرب.

القبض على شاب تحرش بفتاة

وتمكنت حملة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط الشاب المتحرش، ومواجهته بالفيديو الذي تم توثيقه بالكاميرات المتواجدة بالمنطقة، والتي ظهر فيها وهو يتحرش بالفتاة ثم يعتدي عليها بالضرب بعدما تصدت له.

إحالة متحرش الفيوم للنيابة العامة

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما جرى إرسال الفيديو الذي يوثق الواقعة إلى النيابة للإطلاع عليه.