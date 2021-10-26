تاج الدين: لقاحات كورونا آمنة للحوامل والمرضعات

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاحات كورونا آمنة وفعالة للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال، مؤكدا إيجازها من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن تطعيم السيدات الحوامل بلقاحات كورونا، سيجاز في مصر، فور الانتهاء من التجارب السريرية والدراسات بشكل كامل.

لقاحات كورونا

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات لـ«الوطن»، أن لقاحات كورونا ثبت أمنها وفعاليتها وفقا لدراسات بالخارج، مشيرا إلى أن وباء فيروس كورونا، وباء عالمي، وحتى الآن لن يستطيع أحد أن يقول إن الوباء سينتهي في توقيت ما وبعينه.

أعراض كورونا

وعن أعراض فيروس كورونا، أكد «عوض تاج الدين»، أن اعراض فيروس كورونا لم تتغير حتى الآن، فهي نفس أعراض الموجة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك الرابعة، وما يميز مصابي الموجة الرابعة، هو فقدان حاستي الشم والتذوق.

وفي سياق متصل، جدد عوض تاج الدين دعوته للمواطنين، بشأن التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، عبر موقع وزارة الصحة والسكان، وقال إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة دون تميز، وعن الأعراض الجانبية طمأن المواطنين بشأن جميع الأعراض الجانبية، وقال بسيطة ولا داعي للقلق أو التوتر.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي المخصصة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وعقد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، مؤتمرا صحفيا اليوم، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، إلى جانب مناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا.