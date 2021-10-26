3 مزارعين يستعرضون تجربتهم مع الري الحديث بأسبوع مياه القاهرة: الإنتاج زاد

قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بدور المحاور الصحفي، مع 3 مزارعين، في جلسة فنية، تم تنظيمها على هامش أسبوع القاهرة للمياه، بالتعاون مع منظمة «يونسكو»، التي تناولت تقنية الري الحديث وفوائدها على الإنتاج.

ووجه الوزير عشرات الأسئلة إلى ثلاث مزارعين نجحوا في تحويل مزارعهم من الغمر إلى الري الحديث، كما تناول الحديث عن حجم المكاسب التي تحققت نتيجة لهذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة، وذلك في الجلسة التي أقيمت على هامش أسبوع القاهرة للمياه.

مزارعون نجحوا في استخدام الري الحديث

وأكد المزارعون قناعتهم بمزايا تطبيق الري الحديث، وما يعود عليهم من منفعة وزيادة في الدخل، الأمر الذي دفعهم لنشر فكرة التحول للري الحديث بين جيرانهم وأقاربهم مما أدى لزيادة المساحات المجاورة التي طبقت الري الحديث لما له من فوائد عديدة.

وأكد أحد المزارعين، أنه كان يستخدام 5 شكائر أسمدة لكل فدان منزرع بالفراولة بتكلفة 750 جنيها، انخفضت إلى 5 كيلوجرام فقط بتكلفة 50 جنيه، وأفاد مزارع آخر أنه كان يستخدم 16 شيكارة أسمدة عند زراعة البطاطس، انخفضت إلى 2 شيكارة فقط عند استخدام الري الحديث.

زيادة إنتاجية فدان الفراولة من 12 طنا إلى 30 طنا عند استخدام الري الحديث

كما أفاد المزارعين بزيادة الإنتاجية المحصولية لفدان الفراولة من 12 طنا للفدان إلى 30 طنا، عند استخدام الري الحديث، يتم تصدير 6 أطنان منها للخارج بالطائرة، وأفاد مزارع آخر بارتفاع كمية محصول البطاطس من 17 طنا إلى 25 طنا للفدان وبجودة أعلى من نظام الري بالغمر، في حين أفاد مزارع آخر بزيادة قيمة محصول الزيتون بـ250 لكل شجرة وزيادة 25 ألف جنيه للفدان، بالإضافة لتوفير تكاليف العمالة من 2 عامل لكل فدان بالغمر بتكلفة 150 جنيها لكل عامل في اليوم إلى الاعتماد على عامل واحد فقط لري 80 فدانا، بالإضافة إلى توفير عمالة نزع الحشائش التي تصل إلى 3000 جنيه، بالإضافة لتوفير ساعات تشغيل ماكينات الديزل وتوفير السولار.

ارتفاع ماكسب المزارعين بعد استخدام الري الحديث

ومازح الوزير مزارع الفراولة مشجعا إياه على الإعلان عن مكاسبه من المحصول. وقال الوزير «إحنا عايزين نوعي الناس ومش هنحسدك»، فرد المزارع ضاحكا: «ربنا يستر»، مؤكدا أن مكاسبة ارتفعت بشكل كبير نتيجة زيادة الإنتاجية من المحصول وتوفير تكاليف الإنتاج، موضحا أن آلاف الأفدنة تُزرع حاليا من خلال الري بالتنقيط في القرى المجاورة له.

وأعرب الزراع الثلاث، عن تقديرهم لدور وزارة الموارد المائية والري وما تقدمه لهم في هذا المجال من دعم فني وإرشاد للوصول إلى ما هم فيه الآن.