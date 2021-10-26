تعرف على أسعار تذاكر القطارات بين القاهرة ومحافظات الصعيد

تنطلق يومياً عدة رحلات للقطارات بجميع أنواعها «مكيفة - روسي - مميز»، لنقل الركاب بين مدينة القاهرة ومحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتعد القطارات المميزة والروسي هي أكثر القطارات التي تقدم خدمات نقل للمواطنين الذين يبحثون عن أسعارها، وتقدم «الوطن» قائمة بأسعار جميع القطارات.

أسعار تذاكر القطارات المميزة والروسية لركاب الوجه القبلى:

1- القاهرة/ بني سويف: 6 جنيهات القطار المميز، و30 جنيهاً القطار الروسي.

2- القاهرة/ المنيا: 12 جنيهاً القطار المميز، و40 جنيهاً القطار الروسي.

3- القاهرة/ أسيوط 16 جنيهاً القطار المميز، و50 جنيهاً القطار الروسي.

4- القاهرة/ سوهاج 19 جنيهاً القطار المميز، و55 جنيهاً القطار الروسي.

5- القاهرة/ قنا: 22 جنيهاً القطار المميز، و65 جنيهاً القطار الروسي.

6- القاهرة/ الأقصر: 24 جنيهاً القطار المميز، و75 جنيهاً القطار الروسي.

7- القاهرة/ أسوان: 28 جنيهاً القطار المميز، و85 جنيهاً القطار الروسي.

ثانيا.. أسعار تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية للوجه القبلى:

1- القاهرة - بني سويف: 50 جنيهاً درجة أولى مكيف، و45 جنيهاً درجة ثانية مكيف.

2- القاهرة - المنيا: 85 جنيهاً درجة أولى مكيف، و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

3- القاهرة - أسيوط: 100 جنيه درجة أولى مكيف، و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

4- القاهرة - سوهاج 115 جنيهًا درجة أولى مكيف، و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

5- القاهرة - قنا: 135 جنيهًا درجة أولى مكيف، و100 جنيه درجة ثانية مكيف.

6- القاهرة - الأقصر: 145 جنيهًا درجة أولى مكيف و110 جنيها درجة ثانية مكيف.

7- القاهرة - أسوان: 175 جنيهاً درجة أولى مكيف، و125 جنيهاً درجة ثانية مكيف.

أسعار تذاكر قطارات الـVIP درجة أولى وثانية الوجه القبلى:

1- القاهرة - بني سويف: 85 جنيهًا درجة أولى، و70 جنيهًا درجة ثانية.

2- القاهرة - المنيا: 135 جنيهاً درجة أولى، و100 جنيه درجة ثانية.

3- القاهرة - أسيوط: 170 جنيهًا درجة أولى، و125 جنيهًا درجة ثانية.

4- القاهرة - سوهاج: 195 جنيهًا درجة أولى، و135 جنيهًا درجة ثانية.

5- القاهرة - قنا: 230 جنيهًا درجة أولى و155 جنيهًا درجة ثانية.

6- القاهرة - الأقصر: 245 جنيهاً درجة أولى، و165 جنيهاً درجة ثانية.

7- القاهرة - أسوان: 295 جنيهًا درجة أولى و190 جنيهًا درجة ثانية.