«التعليم» تعلن أسعار مجموعات التقوية.. تبدأ من 10 جنيهات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل أسعار مجموعات التقوية، والتي بدأت مديريات التربية والتعليم تفعيلها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، مؤكدة أن مجموعات التقوية اختيارية ويحق للطالب اختيار المعلم الذي يشرح له الدروس، لافته إلى أنه غير مسموح لمعلمي الحصة الاشتراك في هذه المجموعات.

مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بالسماح للمدارس بتفعيل مجموعات التقوية يومي الجمعة والسبت خاصة في المدارس ذات الكثافة المرتفعة، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، لافتاً إلى أن مجموعات التقوية تشمل جميع المقررات الدراسية.

وقال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن أسعار مجموعات التقوية هي نفسها أسعار العام الماضي، مؤكداً أنه تم تفعيلها في جميع المدارس لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

أسعار مجموعات التقوية

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة الإعلان عن أسعار مجموعات التقوية في أماكن ظاهرة بالمدرسة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار مجموعات التقوية للعام الدراسي الجديد 2021-2022:

- الحد الأدنى لمجموعات التقوية يكون 10 جنيهات والحد الأقصى 85 جنيهًا.

- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب ومواجهة فيروس كورونا.

- مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية.

- مجموعات التقوية متاحة للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

هدف مجموعات التقوية

- تهدف مجموعات التقوية إلى تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد.

- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

- يحصل على مقابل لا يقل عن 75% من أسعار مجموعات التقوية.

- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

- تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل.