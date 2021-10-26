«التنسيقية»: إلغاء الطوارئ يُجسد تضحيات الشعب المصري ويجذب الاستثمارات

أشاد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس، بإلغاء حالة الطوارئ، واصفًا القرار بـ«العظيم»، مؤكدا أنه يرجع إلى حالة الاستقرار والأمن الذي تعيشه مصر الآن، موضحًا أن الأمان الذي يعيش فيه الشعب المصري الآن، يُعد ثمن ما تفعله القوات المسلحة والشرطة المصرية من مجهود كبير لفرض حالة الأمان في الشارع.

الدولة المصرية تتخذ قرارات جادة نحو العيش بطريقة آمنة

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن نظرًا لمجهودات الشرطة والقوات المسلحة، تم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، إذ إن الدولة المصرية تتخذ قرارات جادة جدا نحو العيش بطريقة آمنة ومستقرة، كما ذكر أن قرار إلغاء حالة الطوارئ له انعكاسات إيجابية وسيكون له مردودا إيجابيا على الاقتصاد وجلب المستثمرين من الخارج.

قرار إلغاء حالة الطوارئ يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القرار سوف ينعكس على المواطن وعلى السياحة وعلى قطاعات الحياة كافة، كما أن قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ بعد عقود طويلة من فرضها، يعكس الرؤية الشاملة للدولة المصرية، كما يعكس كم التضحيات وما تحمله الشعب المصري طيلة الفترة الماضية، موضحًا في الوقت ذاته أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد استقرار مصر ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار

وأكد نائب محافظ المنوفية، أن إلغاء مد حالة الطوارئ إعلان جديد يؤكد استقرار مصر ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، «الدولة أعلنت أمس عن حالة استقرارها وحالة النضج الكبير، الدولة تعبر عن استقرارها بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد»، كما أن بعض الأجيال ظنت أن فرض حالة الطوارئ هو الأمر الطبيعي، مؤكّدًا أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد اهتمامًا بمعركة الوعي ليسود الأمن والاستقرار.