بكت فذبحتها بسكين.. القصة الكاملة لمقتل طفلة رضيعة على يد والدتها

في ذلك اليوم عادت الأم العشرينية من الخارج بعدما أحضرت نجلها الأكبر من الدرس الخصوصي، كانت تحمل طفلتها الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها عاما ونصف بين يديها، ويمشي خلفها نجلها الأكبر «عبد الرحمن»، فدخلت شقتها الموجودة في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة.

صرخات

وبعد دقائق قليلة، يسمع الجيران صوت صرخات لا تتوقف للطفلة تأتي من داخل الشقة، وبعد ثوانٍ تتوقف تلك الصرخات، أسرعت إحدى الجيران في محاولة لاكتشاف الأمر لتُفاجأ بالفاجعة، الطفلة ملقاة على سلالم المنزل، الدماء حولها تغرق ملابسها، حتى تلطخت درجات السلم بالدماء.

ذهول

وفوق الطفلة تقف الأم وملامح الانهيار والصدمة واضحة عليها، بالإضافة إلى حالة الذهول التي سيطرت على الجارة التي سريعا ما أخذت تصرخ على نجلها حتى يساعدها في حمل الطفلة الصغيرة لمحاولة إسعافها، وبالفعل حمل الشاب العشريني الطفلة ووضعها داخل مركبة توك توك والدماء تتساقط من جسد الطفلة.

قطع بالشريان

وصل الشاب إلى المستشفى متلهفًا يحاول إنقاذ الطفلة التي أدخلها الفريق الطبي الى إحدى غرف المستشفى، محاولين إنقاذها، ولكن لم يمر كثيرًا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بقطع في أحد شرايين الرقبة، ليرسل المستشفى إشارة إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بالواقعة.

بسبب البكاء

وينتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، ويتبين أن والدة الطفلة هي من أقدمت على الجريمة بذبح طفلتها التي لم يتجاوز عمرها عاما ونصف بسبب بكائها الشديد، وتم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة.

ادعاء كاذب

وعقب ضبط المتهمة ادعت في البداية سقوط طفلتها على سلالم العقار، ولكن توصلت تحريات رجال الشرطة إلى الحقيقة وأن الأم هي من قتلت طفلتها بسبب صراخها المستمر، حيث ذبحتها بسكين.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.