تخفيض القيمة الإيجارية لبازارات وكافتيريات المتاحف والمواقع الآثرية

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه استكمالا لدعم المجلس الأعلى للآثار للقطاع السياحي والعاملين به، وتخفيف الأثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته المنعقدة مساء اليوم، على تخفيض القيمة الايجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة 50% لشهري نوفمبر وديسمبر 2021.

إعفاءات للمستأجرين لمدة عام ونصف

وأشار في بيان له قبل قليل، إلى أن المجلس كان سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة 50% بداية من مارس 2020، ثم وافق على الإعفاء التام للمستأجرين منذ يونيو 2020، وحتى شهر أكتوبر 2021، ليكون بذلك استمر هذه الإعفاءات لأكثر من عام ونصف.

تسجيل 7 قطع آثرية

كما وافق المجلس، على تسجيل 7 قطع آثرية بكنيسة ماري مينا العجمائبي بفم الخليج بمنطقة آثار السيدة زينب والخليفة، في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وهي تضم حامل أيقونات مذبح القديس مارمينا العجمايبي، وحامل ايقونات مذبح القديس قزمان ودميان والملاك غبريال، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارينهام وسارة أخته، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارجرجس العلوية، ومقصورة ايقونة السيدة العذراء، ومقصورة ايقونة مارمينا العجمايبي.