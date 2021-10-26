بريد الوطن.. ما أجنيه

قالت إنى أحبك

انتصتّ للحن

غناه قلبى لك

قلت زائف لحنك

لم يمس إيقاعه قلبى

الحب ليس نغم

تهتز له القدود

إنما رحيق عبقه

رسائل يحملها النسيم

للروح فى صورة ملاك

دعينى ما عاد

قلبى ينصت لصخب زيف لحنك

فأنا شاعر له فؤاد جياش

ينبض قلبه بحروف الحنين

هذا ما أجنيه وأمتلك

إسماعيل يوسف عفيفى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com