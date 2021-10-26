بريد الوطن.. ما أجنيه
كتب:
بريد الوطن
08:13 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
بريد الوطن
قالت إنى أحبك
انتصتّ للحن
غناه قلبى لك
قلت زائف لحنك
لم يمس إيقاعه قلبى
الحب ليس نغم
تهتز له القدود
إنما رحيق عبقه
رسائل يحملها النسيم
للروح فى صورة ملاك
دعينى ما عاد
قلبى ينصت لصخب زيف لحنك
فأنا شاعر له فؤاد جياش
ينبض قلبه بحروف الحنين
هذا ما أجنيه وأمتلك
إسماعيل يوسف عفيفى
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