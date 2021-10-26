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محمود مسلم

بريد الوطن.. ما أجنيه

كتب:

بريد الوطن
08:13 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

قالت إنى أحبك

انتصتّ للحن

غناه قلبى لك

قلت زائف لحنك

لم يمس إيقاعه قلبى

الحب ليس نغم

تهتز له القدود

إنما رحيق عبقه

رسائل يحملها النسيم

للروح فى صورة ملاك

دعينى ما عاد

قلبى ينصت لصخب زيف لحنك

فأنا شاعر له فؤاد جياش

ينبض قلبه بحروف الحنين

هذا ما أجنيه وأمتلك 

 

إسماعيل يوسف عفيفى

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