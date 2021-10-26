بريد الوطن.. أعِدنى إلى إدارة شربين التعليمية يا وزير التعليم

أعمل موظفاً إدارياً فى إدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، وفى عام 2006 صدر قرار بانتدابى للعمل فى مدرسة يوسف حامد الموافى، بإدارة طلخا التعليمية، ولأننى مقيم بقرية كفر الحطبة التابعة لمركز ومدينة شربين، فأنا أعانى من أجل الذهاب للعمل كل يوم، خاصة مع ظروفى الصحية وإصابتى بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، بالإضافة إلى الأعباء المادية التى زادت جراء الانتقال اليومى من شربين إلى طلخا، وما يتطلبه هذا الانتقال من استقلال مواصلات وانتقالات داخلية، لذلك أناشد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الموافقة على إلغاء انتدابى، وإعادتى لمكانى الأصلى رفقاً بى وبظروفى الصحية والمادية.

شريف لبيب مجاهد الزيات

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