أول تصريح من منقذ «طالبة المعادي»: مسكت المتحرش وقعدت عليه لحد ما الشرطة جت

حصلت «الوطن» على أول تصريح من منقذ «كنزي»، المعروفة إعلاميًا باسم «طالبة المعادي»، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، التي حاول أحدهم التحرش بها عند عودتها لبيتها في منطقة زهراء المعادي، بعد الانتهاء من تمرينها، عندما فوجئت برجل أربعيني يجلس خلفها في المقعد ويحاول ملامسة جسدها حتى انتفضت صارخة.

منقذ طالبة المعادي: أي حد يشوف متحرش في الشارع يمسكه

وروى محمد عبد القادر، الذي يدرس في كلية الحقوق، قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، تفاصيل الواقعة، قائلا إنه كان جالسا في المقعد المجاور للسائق، وسمع صوت بكاء الفتاة بشكل هيستيري، فاقترب منها لمعرفة سبب بكائها، وفي هذه اللحظة كان متحرش المعادي يحاول الهرب، لكنه نجح في الإمساك به، بعد أن هدّأ السائق من سرعته وتوقف تمامًا، وظل الشاب ممسكا به حتى حضر والد الطالبة وشقيقها وحضرت الشرطة وتمكنت من القبض على المتهم.

تفاصيل واقعة التحرش بطالبة المعادي

«سمعت صوت البنت بتصرخ فجأة وبتعيط بشكل هستيري، أنا والسواق أخدنا بالنا ومكنش فيه في الأتوبيس غيرها هي وبنتين كمان، والسواق وقف، ولاقيتها بتقول لراجل قاعد وراها بجلابية إنت لمستني، وبيحاول يهرب، فمسكته وطرحته على الأرض وأنا فوقيه، لحد ما الناس اتلمت وبلغوا قسم شرطة المعادي، وجم بسرعة قبضوا عليه».

ورغم أن طالب الحقوق كان يعاني من مشاكل في ظهره، وكان يستعد لإجراء عملية في اليوم التالي، إلا أنه لم يتخل عن الفتاة، رغم آلامه، وساعدها على الإمساك بالمتحرش وتسليمه للشرطة.

ويقول الشاب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تعامل وكأن شقيقته أو والدته هي التي تعرضت لذلك الموقف البشع، وحاول بقدر استطاعته مساعدتها وعدم إفلات المتحرش منه حتى حضر رجال الشرطة، واعترف المتهم بارتكاب جريمته، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات: «كان عايز يهرب بس فضلت وراه لحد ما قعدت عليه على الأرض، والناس اتجمعت والبنت في الوقت ده كانت منهارة مكنش ينفع أمشي وأسيبها.. لو أختي كنت هعمل كده».