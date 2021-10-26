الأمن يكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة في أتوبيس بالقاهرة  

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص حال استقلالها «أتوبيس».

تفاصيل التحرش بفتاة الأتوبيس

وبالفحص تبين قيام الشاكية «طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة»، بتحرير محضر بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، بقسم شرطة المعادي لتضررها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة؛ لتحرشه بها حال جلوسه خلف مقعدها بداخل أتوبيس استقلته بدائرة القسم.

القبض على المتهم بالتحرش

وتمكنت الشرطة، بمساعدة مستقلي الأتوبيس من ضبطه.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، ولم يعلل سبباً لادعائها عليه.