«لو محيطك مليان قمامة».. إزاي تبلغ عن انتشارها وتأخر تجميعها؟

وجود القمامة في الشوارع والمناطق السكنية يسبب إزعاجا بالنسبة للكثيرين، فمشهد إلقائها في الأرجاء لا يسر النظارين ويشوه المنظر الجمالي للمنطقة التي تنتشر بها، كما يؤدي إلى انتشار الأمراض أيضا.

وفي ظل معاناة الكثيرين في المناطق السكنية المختلفة من انتشار القمامة وعدم انتظام عربات وعمال النظافة في التواجد بالمنطقة ونقلها، يتساءل الكثيرون عن كيفية تقديم شكوى من هذه الأوضاع وانتشار القمامة في مناطقهم السكنية، خاصة الشعبية والتي ينتشر بها هذه المشاهد بكثرة.

كيفية الإبلاغ عن انتشار القمامة بالشوارع

ويمكن تقديم شكاوى القمامة والتأخر في جمعها أو في حال انقطاع عامل الجمع السكنى، أو رفع المخلفات أو سوء النظافة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15264، وفق ما قاله اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة القاهرة.

كما يمكن الاتصال على الخط الساخن الخاص بالهيئة وتقديم شكاوى الأشجار المحتاجة لتقليم أوالأعمدة المطفأة بمنطقتك السكنية، بحسب إيهاب الشرشابي.

التنمية المحلية: أكثر الشكاوى عبر «صوتك مسموع» عن القمامة

وفي ذات الصدد، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، أن مبادرة «صوتك مسموع» تم إطلاقها من أجل تسهيل كل آليات التواصل مع أهلنا في كل الأماكن والمحافظات والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يمكن أن يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الشهر الماضي تلقت المبادرة العديد من الشكاوى، سواء المتعلقة بالقمامة أو البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، حيث بلغ عدد الشكاوى نحو 2671 شكوى، وتم الرد على 2060 شكوى بنسبة إنجاز تجاوزت الـ77%.

ولفت خالد قاسم إلى أن طبيعة الشكاوى المقدمة في المقام الأول كانت بشأن القمامة، تليها الإشغالات ومخلفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.