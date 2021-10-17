«البيئة»: بدأنا تجميع القمامة من المنازل أول سبتمبر الماضي

قال الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن وزارة البيئة قامت بوضع الخطط الرئيسية والتنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات، كما تم الاهتمام بالبنية التحتية اللازمة لإدارة المخلفات كالمحطات الوسيطة وعربات النقل ومصانع التدوير، وكذا الشركات المعنية بجمع القمامة من المساكن لتقليل المخلفات الموجودة في الشوارع.

العربي: الوزارة هيأت بنى تحتية لاستقبال القمامة وإعادة تدويرها

وأضاف «العربي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، للإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية «CBC»، أن مثل تلك الشركات معنية بنظافة وغسل الشوارع والميادين الرئيسية، مع نقل المخلفات المنزلية للبنية التحتية التي هيأتها الوزارة لاستقبال القمامة وإعدامها أو إعادة تدويرها.

العربي: «عملنا حملات توعية للمواطنين من قبل الشركات»

وأوضح أنه لتنفيذ تلك الخطة، تم الاستعانة بالإطار التشريعي لإدارة مثلى للمنظومة، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات منذ عام، وجاري العمل على إصدار لائحته التنفيذيه، «بجانب الإطار المؤسسي عملنا حملات توعية للمواطنين من قبل الشركات لتنفيذ المطلوب، وبدأنا في المنظومة الجديدة في أول شهر 9 الماضي، بالمنطقة الشرقية والغربية بالقاهرة».

وأكد أن الوزارة حددت أماكن وضع حاويات القمامة وأعدادها التي ستتناسب مع الكثافة السكانية للمنطقة، كما سيجري وضع سلال للمهملات على أعمدة الأنارة، وكذا دورية لجمع القمامة من تلك الحاويات، «اللي بينفذ الكلام ده المحافظة هي اللي بتتعاقد مع الشركات مقدمي الخدمة، ووزارة البيئة بتقوم بالمتابعة والرقابة على الأداء المقدم من مقدمي الخدمة».