تفاصيل دمج اختباري الشهر الأول والثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، والذي نص على دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع هذا العام فقط.

امتحان الصف الرابع الابتدائي

وأشار الكتاب إلى أن الامتحان يكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة، ويُعقد على مستوى المدرسة دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21/9/ 2021.

امتحان نهاية العام الدراسي الأول

وأضاف: «يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية، ويكون على مستوى الإدارة التعليمية».

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل، وتوحيد الإجراءات؛ ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.