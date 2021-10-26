خبير مكافحة إرهاب: إلغاء الطوارئ يقطع ألسنة المشككين حول حقوق الإنسان

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن إلغاء مد حالة الطوارئ يعطي رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية يحكمها القانون بلا أي إجراءات استثنائية، ويقطع الألسنة حول ما يتردد من تجاوز في حقوق الإنسان بسبب الدواعي الأمنية، موضحًا أن حالة الطواري تسهل الرصد والضبط والإحضار لدواعي أمنية، أما الإجراءات العادية، فيجب إجراء الفحص الأمني وفقًا للقوانين الاعتيادية، وبعد موافقة النيابة العامة.

المزيد من الحريات والاستقرار الأمني والاجتماعي

وأضاف «صابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صناعة مصرية»، مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هذا الأمر يُشير إلى المزيد من الحريات والاستقرار الأمني والاجتماعي، ومن شأنه أن ينعكس بشكل غير مسبوق على الحالة السياسية والاقتصادية، كما أن قرار رفع حالة الطوارئ قرار تاريخي، خاصة وأن مصر شهدت إعلان حالة الطوارئ لأكثر من 40 عامًا لمتابعة الحوادث الأمنية التي قد تؤثر على الدولة المصرية.

مصر تعرضت لـ306 عمليات إرهابية في 2013

وأشار خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إلى أن مصر كانت تعيش في حالة طوارئ بشكل مستمر منذ 40 عامًا بسبب الاضطرابات السياسية، والحرب على الإرهاب، وأحداث 25 يناير، كما تعرضت الدولة لـ306 عمليات إرهابية في 2013، ثم بدأت العمليات الإرهابية تتناقص في عام 2018 مع بداية العملية الشاملة، وفي عام 2020 وصلت العمليات الإرهابية لعملية واحدة، كما أن انخفاض عدد العمليات الإرهابية لعملية واحدة يؤكد قضاء الدولة المصرية بشكل شبه تام على العناصر الإرهابية، مما أدى لرفع حالة الطوارئ.