أخبار الإسكندرية.. إعدام قاتل وتحذيرات للمزارعين والطلاب 

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثا عديدة على مدار الساعات الماضية، على مختلف النواحي، حيث برز إطلاق ملتقى شباب المسرح بالإسكندرية للمرة الأولى لتنمية الحركة الفنية بعد كورونا الذي انطلق مساء الثلاثاء، بالإضافة لإحالة أوراق نجار إلى المفتي بعد قتله مسنة في الإسكندرية بسبب قيراط من الذهب، ناهيك عن تحذير زراعة الإسكندرية المزارعين من زراعة الأصناف الممنوع تداولها في وجه بحري، فيما برز تحذير آخر تمثل في تحذير التربية العسكرية جامعة الإسكندرية، الطلاب من الصفحات المزيفة.

إحالة أوراق نجار إلى المفتي بعد قتله مسنة في الإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، أوراق نجار إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل مسنة وسرقتها، وتحديد جلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

التربية العسكرية جامعة الإسكندرية تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة

حذرت إدارة التربية العسكرية جامعة الإسكندرية، جميع الطلاب من وجود بعض المواقع والصفحات المزيفة التي تقوم باستغلال الطلاب للمساعدة في الأبحاث والامتحانات بمقابل مادي، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى رسوب الطلبة نظرا لعدم قانونية هذه الصفحات المزيفة، مشددين على عدم التعامل معهم حفاظاً على أموالهم وعدم الرسوب.

إطلاق ملتقى شباب المسرح بالإسكندرية للمرة الأولى لتنمية الحركة الفنية بعد كورونا

اتخذ 4 شباب خطوة جديدة من أجل عودة جمهور الإسكندرية إلى المسرح مرة أخرى بعد جائحة كورونا، حيث أطلقوا ملتقى شباب المسرح السكندري الأول من نوعه والذي انطلق مساء الثلاثاء، وحتى يوم السبت المقبل، وذلك برئاسة شرفية للفنانة عارفة عبدالرسول، وهي دورة الراحل عمرو المحمدي، والتي تحوي 6 عروض مسرحية مميزة تم اختيارها بعناية ليكون متنفسا جيدا للأسرة المصرية خلال تلك الآونة وتعود التجمعات والخروجات.

زراعة الإسكندرية تحذر المزارعين من زراعة الأصناف الممنوع تداولها في وجه بحري

حذرت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، المزارعين من أي محاولة لزراعة الأصناف الممنوع تداولها في الإسكندرية ووجه بحري، مثل جيزة 11 أو سدس 12 لاحتمالية إصابتها بالصدأ وضياع المحصول.