أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 70 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus» العالمية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية في بيان صحفي، اليوم، أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى وصل إلى 64 بحثا واستأثر مجال العلوم الأساسية بنسبة 29.2% من إجمالي الأبحاث المنشورة وشملت «الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية»، واستأثرت أبحاث الكيمياء بنسبة (7.5%)، والفيزياء والفلك (6%)، والرياضيات (5.2%)، علوم الحاسب (4.5%)، علوم البيئة (4.2%)، والعلوم الأساسية العلوم الطبية بنسبة (20.9%)، ثم علوم المواد (8.2%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (5.8%)، فالهندسة (5.2%)، والزراعة والعلوم البيولوجية (4.5%)، والهندسة الكيميائية (3.7%).

السعودية ومصر أعلى الدول نشرا

وأوضح «قنصوه»، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولي واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة مشاركة مع مصر فى النشر هذا الأسبوع، المملكة العربية السعودية بـ16 بحثا، تلتها المملكة المتحدة (8 أبحاث)، فإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية (5 أبحاث) لكل منهما، فكندا والصين وأسبانيا (3 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم، وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع من جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة الطائف، وجامعة دمنهور وغيرهم من الجامعات.

وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.