إقبال كبير من السائحين على معابد «الكرنك» لأول مرة منذ جائحة كورونا

ارتفع عدد زوار معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وذلك من بداية الموعد الرسمي للزيارة وحتى انتهاء الموعد في الخامسة مساءً، وسط زيارة العديد من السياح للمحافظة السياحية للتعرف على الحضارة الفرعونية القديمة، حيث شهدت معابد الكرنك لأول مرة منذ عدة سنوات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الزوار من السياح بالمقارنة بالأيام الماضية، منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث تتنوع زيارة السياح داخل محافظة الأقصر، حيث يزور السياح المعابد والمتاحف الفرعونية في البرين الغربي والشرقي داخل المحافظة السياحية.

3400 سائح في معابد الكرنك

وحسب مصدر موثوق بوزارة الآثار، فقد بلغ عدد زوار معابد الكرنك منذ صباح اليوم، وفي الموعد الرسمي لبدء الزيارات وحتى انتهاء اليوم، 3400 سائح وسائحة من جنسيات متعددة، من الكبار والأطفال، ولفت المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى جنسيات السائحين، الذين توافدوا لمشاهدة الحضارة الفرعونية القديمة داخل معابد الكرنك، شمال الأقصر، تنوعت ما بين الأمريكية والأوكرانية والإسبانية والجورجية والرومانية.

السياح يزورون المعابد والمتاحف

ويزور السياح داخل محافظة الأقصر معبدي الكرنك والأقصر ومتحف التحنيط بالأقصر في البر الشرقي، كما يزور السياح معابد الدير البحري أو حتشبسوت، ووادي الملوك ووادي الملكات، والرامسيوم، ومقابر النبلاء ومنطقة العساسيف، التي تضم عددًا من المقابر المتنوعة.

وتحرص محافظة الأقصر على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التى تتضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام باستعمال المواد المطهرة خلال الزيارات، وسط عمليات تأمين مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة السياحية، لتأمين الرحلات خلال جولاتها داخل المحافظة السياحية وحتى عودتها مرة أخرى إلى بلادها عبر مطار الأقصر الدولي.