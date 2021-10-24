إحصائية صادمة: 20% من الأطفال أصيبوا بقصر النظر خلال جائحة كورونا

أعلن باحثون قائمون على دراسة تجرى في جامعة هونج كونج الصينية، أن تجاهل قصر النظر، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قد تزيد من خطر ضعف البصر أو العمى الذي لا رجعة فيه في وقت لاحق من الحياة.

وكشف باحثو هونج كونج الصينية أن خطر كورونا على الأطفال والمراهقين يتزايد خاصة مع تداعيات تأثيره على الصحة العقلية، ومع قضاء الأطفال وقتا أطول داخل المنازل ومشاهدة الشاشات، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل قصر النظر.

ما هو قصر النظر؟

يعتبر قصر النظر مشكلة في الرؤية حيث تظهر الأشياء القريبة بوضوح ولكن الأشياء البعيدة تكون ضبابية.

بالنسبة للدراسة، درس الباحثون عيون 1793 طفلا لمعرفة ما إذا كان للتغيرات السلوكية ونمط الحياة القسري للوباء تأثير على رؤية الأطفال، تشير النتائج إلى أن الأطفال أثناء جائحة كورونا لديهم معدل أكبر من حالات قصر النظر الجديدة.

ارتفاع نسبة الإصابة بقصر النظر خلال جائحة كورونا

وفقا لنتائج الدراسة، أصيب واحد من كل خمسة 20% من الأطفال عقب انتشار فيروس كورونا بقصر النظر، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات أثناء جائحة كورونا، كان معدل الإصابة بقصر النظر المتوقع لمدة عام واحد 28% مقارنة بنسبة 15% من معدل قصر النظر لدى الأطفال فيما قبل جائحة كورونا، ومن الأسباب الأخرى لارتفاع نسبة قصر النظر زيادة وقت جلوس الأطفال أمام الشاشة من 2.5 ساعة إلى حوالي 7 ساعات يوميا.

خطوات تجنب الإصابة بقصر النظر

في سياق متصل، قال الدكتور هاني فتحي، استشاري جراحة طب العيون لـ"الوطن إن زيادة وقت جلوس أمام الشاشة مصدر قلق للأطفال لأنها يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض، لذلك، من الأهمية بمكان أن يتخذ الآباء التدابير المناسبة للتخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض العيون مثل قصر النظر».

وذكر استشاري جراحة طب العيون عدة نصائح احترازية للحد من إصابة الأطفال بقصر النظر وجاءت كالتالي:

- الحد من الساعات الطويلة أمام الشاشات.

- قضاء وقت الفراغ بعيدا عن الشاشات قدر الإمكان.

- استخدام الهواتف والشاشات ذات الإضاءة الجيدة حتى لا تؤثر على أعين الأطفال.

- تقييد استخدام الأجهزة الرقمية في المنزل.

- النظر لشيء آخر غير الشاشة بعد مرور 20 دقيقة لإراحة العيون