علقة موت لطالب على يد معلمة بسبب «كراسة الرسم».. والأم: المدرسة عبارة

شهدت منطقة عين شمس، بمحافظة القاهرة واقعة مؤسفة، بعدما حررت أسرة الطالب «جلال. أ» في الصف الخامس الابتدائي، محضرًا حمل رقم 22396 جنح عين شمس، تتهم فيه إحدى المدرسات بالتعدي بالضرب المبرح على نجلها أمام زملائه؛ لعدم إحضاره كراسة رسم كانت قد طلبتها منه.

كراسة رسم سبب بالاعتداء

تقول«سامية.م» والدة الطفل: أن المُعلمة طلبت من نجلها إحضار كراسة رسم، ويوم الواقعة، وأثناء التفتيش على طلباتها التي وجهتها للطلاب، سألت نجلي على كراسة الرسم فوجدت معه كراسة (اسكتش) صغيرة، فانهالت بالضرب المبرح الذي ظهر جليًا على جسده، ولم يتمكن من الحضور مرة أخرى، ودخل في حالة سخونة شديدة، بعدها ذهبت إلى المدرسة، لأتقدم بشكوى لإدارة المدرسة، وتعاملوا بأسلوب لا يليق معي».

الأم: المدرسة قالتلي اشتكيني

وأضافت خلال تصريحاتها لـ«الوطن» : «قالو لي اعملي اللي انتي عايزاه روحي اشكينا في الإدارة، حتى توجهت لإدارة عين شمس التعليمية، وحررت شكوى، على أساس أنه هيتحقق في الموضوع، ولكن لم يحدث تحقيق»، مشيرة إلى أن في الأسبوع الثاني للواقعة اتجهت لتوقيع الكشف الطبي في مستشفى مدينة نصر، على نجلها وأخبرها بإصابته بالتهابات مزمنة في العظام بسبب تأثير الضرب،، ولذلك قامت بالذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر.

وتابعت «المدرسات بتتعامل مع الطلاب كأنهم في سلخانة مش في مدرسة جسد الطفل لم يتحمل الاعتداء ولا الضرب المبرح بحجة التعليم».

شهادة زملائه أنصفت الطالب

ووصلت: «أن الواقعة كانت مع نهاية العام الدراسي الماضي، وإلى الآن لم يحدث أي بت الشكوى المقامة ضد المُدرسة، بالاضافة إلى أن شهادة زملاء نجلها في الفصل أكدت أنه لم يفعل أي شئ يستحق الضرب».