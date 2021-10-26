شيرين رضا: أنا ضد فكرة الزواج لنفسي.. و«بنتي من حقها تمر بالتجربة دي»

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها لا تنزعج من ظهور ابنتها نور عمرو دياب بشكل مكثف على السوشيال ميديا، ودائما ما تتمنى أن تكون سعيدة كونها كانت منغلقة جدًا في حياتها، «الأكونت بتاعها على السوشيال ميديا مكنش عليه غير 500 شخص، محدش يعرفهم، ومش بتزود متابعين».

هدف نور عمرو دياب من عملها «بلوجر»

وأضافت «رضا»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن ابنتها نور قالت لها «ماما عاوزه أخلي الأكونت بتاعي بابلك مش برايفت»، كما أن ابنتها تعمل بلوجر، «نور شخصية بسيطة جدًا في حياتها، مش بتحب تشتري لبس ماركات، وده طبع أخذته مني، أنا كمان مش بحب أتباهى بحاجة، وأنا سيدة بسيطة جدا، وهي حبت أن يكون هدفها كبلوجر مساعدة الناس إنها تروج للبراندات البسيطة».

رأي شيرين رضا في خطوبة ابنتها نور

وعن خطوبة ابنتها نور، ردت الفنانة شيرين رضا، بأنها تشعر بالسعادة دائما عندما تكون ابنتها سعيدة، «الناس كانت فاكرة أني ضد الجواز، أنا ضده صحيح بس لنفسي، لكن هي لو عاوزة تمر بالتجربة دي من حقها»، مؤكدة أنها لم توجه نصائح لابنتها قبيل خطبتها من واقع تجربتها كأم في الزواج، «منصحتهاش لأنها شافت التجارب بتاعتي، لكن هي دلوقتي مخطوبة، خليها تجرب هتتجوز ولا لا، طول ما هي مبسوطة يبقى لازم تمر بالتجربة».

شيرين رضا تعلق على خطيب ابنتها الأجنبي

وحول هوية خطيب نور عمرو دياب الأجنبي، أوضحت الفنانة أنها لم تعترض على هذا الأمر، «نور عايشة بره منذ 10 سنوات، وبقت أجنبية، صحيح مصر بلدها وكل حاجة، لكن 10 سنوات فترة طويلة، هي بعدت فيها عن كل الناس سواء عن أقرانها في العمر أو أصحابها فصعب أوي بعد عشر سنوات ترتبط بحد من هنا، هي وحشاني أوي ونفسي تبقى جنبي بس عاوزاها تجرب وتبدأ حياتها».