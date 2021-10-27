حظك اليوم برج القوس الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج القوس الانطلاق والسفر ويحبّ المغامرة، كما يتصف رجل برج القوس بحبّه للمغامرة والاستكشاف وتفحص كلّ ما في الحياة، فهو فضولي بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر يتنافر مع بلوتو بمنزلي المال وعليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.