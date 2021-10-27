وزير التنمية المحلية يقرر نقل «السعدني» من المحلة لرئاسة مدينة نبروه

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهاته إلى الأمين العام للإدارة المحلية، بالموافقة على قرار نقل اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، إلى منصب رئيس مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، لحين بلوغه السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش.

قرار وزير التنمية المحلية بنقل رئيس المحلة إلى نبروه

جاء القرار تنفيذا لطلب الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية في مذكرة رسمية أرسلها إلى وزارة التنمية المحلية لحاجته لضخ كوادر جديدة من أبناء الوزارة في خدمه الوطن والمواطن.

محافظ الغربية يوجه بسرعة التحرك وترشيح أحد القيادات التنفيذية

في ذات السياق أعطى محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي، سكرتير عام المحافظة، بأهمية سرعة التحرك وترشيح أحد القيادات التنفيذية لشغل منصب قائم بأعمال رئيس مدينة المحلة لحسن شغلها بالوظائف القانونية والدرجة المالية المناسبة حسب ترشيحات الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية.

من ناحية أخرى كشف الدكتور طارق رحمي، عن تدشين الاستفتاء لأفضل قيادة تنفيذية والذي يعد سابقة أولى من نوعها، حيث يهدف إلى خلق روح التنافس الإيجابية بين جميع القيادات بالمحافظة، ليقدموا كل ما لديهم والتواجد بين المواطنين في الشارع للاستماع لمشاكلهم وحلها.

كما أضاف أنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء الخاص بمديري الإدارات المركزية والفرعية ورؤساء الوحدات المحلية مطلع الشهر القادم.

حفل تكريم الفائزين في مسابقة أفضل قيادات تنفيذية

وكرم المحافظ، حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الفائز بالمركز الثالث على مستوى المحافظة، بينما حصل محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، على المركز الثاني، وفاز إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بالمركز الأول.

كما حصل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري على المركز الثالث، كأفضل مدير مديرية على مستوى المحافظة، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على المركز الثاني، وتوج المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم وباحتفاء المحافظة بهم، آملين باستمرار العمل الجاد وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم خدمات مميزة المواطنين.