نيابة المحلة تصرح بدفن جثة متعفنة لخمسيني توفي وحيدا بمنزله

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة، اليوم السبت، بسرعه إنهاء إجراءات دفن جثة رجل في بداية الخمسينيات من عمره، جرى العثور عليها «متعفنة»، داخل منزله بمنطقة «الرجبي»، عقب عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

كما أوصى المحامي العام، في توجيهاته، بسرعة سماع أقوال شهود عيان وأفراد أسرة الرجل الذي تم العثور على جثته، للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه، فيما أشارت التحريات والمعاينة الأولية إلى أنه توفي وحيداً داخل منزله.

العثور على جثة متعفنة لعجوز في العقد السادس

وعثر أهالي منطقة «الرجبي»، في المحلة الكبرى، على جثه رجل عجوز في العقد السادس من عمره، وتبين أن الجثة «متعفنة»، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

التحريات الأمنية: عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة وسلامة جميع المنافذ

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة، بالعثور على جثة صاحب الشقة، ويُدعى «محمد أ. ف.»، 51 سنة، في حالة تعفن كامل، وبالفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.