مصرع طفل صدمه والده بجرار زراعي دون قصد في سوهاج

لقي طفل مصرع، إثر اصطدام جرار زراعي به دون قصد، أثناء وقوف الطفل أمام منزله بدائرة مركز سوهاج، كما لقى شاب مصرع إثر سقوطه بدراجة بخارية كان يقودها بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد ورود إشارة بوصول الطفل "ياسين. م. ر" عامين ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي "جثه هامده" ادعاء حادث جرار زراعي، أنتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده "محمد. ر. خ" 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادته جرار زراعي خاص به أمام منزله اصطدم بنجله المذكور دون قصد منه مما أدى لوفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج بوصول "وليد. ع. ع" 28 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا بنزيف بالمخ وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

بسؤال شقيقه "وائل. ع. ع" 32 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر بانه أثناء قيادة شقيقه دراجته البخارية بناحية بدائرة المركز أختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية.