الأرصاد تكشف موعد التقلبات الجوية.. تصل لأمطار رعدية

تشهد البلاد اضطرابا في الطقس، خلال الفترة المقبلة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن موعد التقلبات الجوية المتوقعة، والتي تتخللها زيادة فرص سقوط أمطار رعدية، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في كل ما يخص حالة الطقس، موعد التقلبات الجوية، وفق تصريحات خاصة من الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في التقرير التالي:

موعد التقلبات الجوية في مصر

وكشف شاهين، عن موعد التقلبات الجوية المتوقعة في الطقس على كافة الأنحاء، والتي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل؛ فتشهد البلاد حدوث تقلبات جوية تتمثل في زيادة فرص سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ونصح أولياء الأمور بضرورة الحذر عند ذهاب أطفالهم إلى المدارس في الصباح الباكر، وارتداء الملابس الثقيلة، والحذر أيضا خلال القيادة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

أما عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل؛ فتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوبي سيناء والبلاد.

أما طقس الليل، فيكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في الساعات الأخيرة والأولى من الصباح.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن جانبه، طالب «شاهين»، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي يتم تحديثها على مدار اليوم، وخاصة بأماكن سقوط الأمطار ومناطق الشبورة.