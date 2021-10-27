تنسيق القبول في المدن الجامعية 2021.. الأوراق المطلوبة والشروط

تواصل الجامعات الحكومية تسكين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتستمر الجامعات في الكشف عن تفاصيل تنسيق القبول في المدن الجامعية، والإجراءات المتمثلة في التقدم بالمستندات المطلوبة والنموذج المختص.

6 أوراق للتقدّم لتنسيق القبول بالمدن الجامعية 2021

وعن الأوراق المطلوبة لتنسيق القبول بالمدن الجامعية 2021، أوضحت الجامعات عبر مواقعها الرسمية، أنّها «استمارة بيضاء تدل على النجاح، 6 صور شخصية، شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج رسمي منها، نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد، شهادة مؤقتة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب».

وأكدت الجامعات أنّ التقديم يكون من خلال مواقعها الإلكتروني، ويتم التقديم مجانا دون رسوم.

جامعة سوهاج تكشف عن أسماء المقبولين في المدن الجامعية آخر دفعة خلال أيام

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة التزمت خلال العام الدراسي الحالي بتوفير سكون لكل طالب يرغب في الالتحاق بالمدن الجامعية من بنين وبنات، لافتا إلى أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

لقاح كورونا شرط للالتحاق بالمدن الجامعية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنّه سيتم الكشف الفترة المقبلة عن قبول دفعة جديدة من الطلاب بتنسيق المدن الجامعية، حيث شددت الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) مع التأكيد على تطعيم الطلاب بكورونا.

وتابع عبدالخالق، أنّ التطعيم بلقاح كورونا أحد شروط الموافقة على التحاق الطلاب بالمدن الجامعية، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة لجميع القطاعات في المدن الجامعة، وجرى التشديد على تذليل العقبات أمام الطلاب والتيسير عليهم.