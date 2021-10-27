ملخص الحلقة الرابعة من ورا كل باب لحظة ضعف: سناء تفقد جنينها

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات من الحلقة الرابعة من مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف، التي تم عرضها مساء أمس، كما يبحث الجمهور عن ملخص الحلقة، وموعد عرض الحلقة الخامسة والأخيرة من المسلسل.

ملخص الحلقة الرابعة من ورا كل باب لحظة ضعف

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية «لحظة ضعف» بسماع سناء مكالمة رضا مع الديلر حمو، ومعرفتها أن زوجها مدمن مخدرات، وعند مواجهته قام بالاعتداء عليها بالضرب حتى فقدت جنينها، بالإضافة إلى قيامه بسرقة المجوهرات الخاصة بها لبيعها وشراء المخدرات، ثم هروبه من المنزل.

بعد فقد جنينها.. سناء ترفض العودة إلى المنزل

وقامت والدة رضا بإسعاف سناء والتوجه بها إلى المستشفى، وبعد تحسن حالتها رفضت العودة إلى المنزل وتحدثت إلى والدها حتى يأتي ليأخذها معه، ثم أخبرت أخت رضا بأن أخيها مدمن مخدرات.

رفض عاصم في مجلس الدولة

وتصاعدت أحداث مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف حتى عرف جميع من في الحارة بإدمان رضا وتغير أحواله، وقيامه بضرب أخته أيضًا، ولم تتوقف أذيته عند هذا الحد، بل تم رفض أخيه عاصم في الوظيفة التي تقدم عليها في مجلس الدولة بسبب معرفتهم بإدمان شقيقه، وانتهت الحلقة الرابعة من ورا كل باب لحظة ضعف بعلامات الحزن والصدمة على عاصم بعد رفضه في الوظيفة التي طالما حلم بها.

موعد عرض ورا كل باب لحظة ضعف الحلقة الأخيرة

يُعرض مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف من السبت إلى الأربعاء الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة، وتعرض الحلقة الخامسة والأخيرة من المسلسل مساء اليوم الساعة الـ9 مساءً.

أبطال مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف

لحظة ضعف بطولة خالد سرحان، رشا المهدي، تامر مجدي، أحمد كمال أبو رية، غفران محمد، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجي.