العثور على 4 أطفال مجهولي الهوية خلال أسبوع بقنا

شهدت محافظة قنا خلال الأسبوع الحالي، العثور على 4 أطفال من مجهولي النسب في مراكز فرشوط وقفط وأبوتشت ونجع حمادي.

رضيع نجع حمادي

وفي نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عثر الأهالي أمس الثلاثاء على رضيع عمره 3 أيام، بجوار الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية بدائرة المركز، وتلقى اللواء مسعد أبوسكين إخطاراً يفيد بالعثور على طفل مجهول الهوية، وتم وضعه في مستشفى نجع حمادي.

رضيعان في قفط

وفي مركز فقط، عثر الأهالي على طفل حديث الولادة مجهول الهوية، بأحد شوارع قرية الشيخية، كما عثر على رضيع آخر في مدينة قفط، وتم وضعهم في حضانة مستشفى فقط.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ومجهول الهوية بأحد شوارع قرية الشيخية في مركز فقط وآخر في المدينة، وتحرر محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

رضيعة مجهولة النسب في فرشوط

وفي مركز فرشوط، عثر أهالي القبيبة على رضيعة مجهولة الهوية ملقاة على طريق القرية، في حالة صراخ وملفوفة في قطعة قماش بيضاء.

وأكد الأهالي في محضر الأمن، أنهم عثروا على طفلة رضيعة في حالة صراخ على جانب الطريق، وجرى نقلها إلى مستشفى فرشوط المركزي لتقديم الرعاية الصحية لها.

وقال مصدر مسؤول في حماية الطفل بمحافظة قنا، إن جميع الأطفال الذين عُثر عليهم تلقوا الرعاية الصحية الكاملة، وجرى صرف الدعم لهم وفي انتظار قرار النيابة لوضعهم في حضانة اللقطاء أو مجهولي النسب في مدينة قنا.