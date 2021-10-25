مصرع رضيعة غرقا في إناء ماء بقنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها في إناء ماء بقرية «خوالد أبوشوشة»، التابعة لمركز أبوتشت، في قنا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا، بمصرع، «مکة عادل»، 18 شهرا، مقیمة بقریة خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، إثر سقوطها في إناء ماء أثناء لهوها بالمنزل، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

نُقلت الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتم إيداعها المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.‏