زراعة كفر الشيخ: بدء صرف الأسمدة للموسم الشتوى للمزارعين

أصدرت مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، تعليماتها للبدء فى صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوى 2021-2022، بتوجيهات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، وتحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن هناك جولات تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوى والصيفى الحالى 2021، ومراجعة ذلك مع المساحات المنزرعة الفعلية والموجودة بالحصر بالجمعية، ومتابعة المساحات المتعدى عليها والإجراءات القانونية حيال ذلك والتأكد من عدم صرف أسمدة لها وكذلك مراجعة الخزينة، ومتابعة منظومة العمل الزراعى والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها، مؤكداً أنه جرى الاهتمام بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

صرف 50% من الأسمدة للفلاحين

وأوضح الدكتور ناجح غربية، في بليان له، أنه يجرى صرف 50%من الأسمدة للمزارعين الذين يمتلكون كارت الفلاح وذلك من خلال الكارت الذكي، مطالبا كل من له كارت بفرع البنك الزراعى عليه التوجه لاستلامه، كذا يتم السماح بصرف 50% من الأسمدة بصفه مؤقته لمن لم يحصل على كارت الفلاح على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها لتحرير استمارة وتسجيله على المنظومة لاستخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقى الحصة إلا بعد الحصول على الكارت.

وأضاف «غربية»، أنه سيجرى الصرف للأراضى المنزرعة خارج الزمام ويسمح لها بصفة مؤقتة بنسبة 50% من الكمية المستحقة من الأسمدة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة ولحين استخراج كارت فلاح لها مع التأكيد من عدم وجود أي مخالفات.

توجيهات بسرعة استخراج كارت الفلاح الذكي

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه اعتبارا من الموسم الزراعى الشتوى المقبل فلن تصرف الأسمدة المدعمة إلا من خلال كارت الفلاح الذكي، مطالبا بضرورة التوجه للجمعيات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح وإنهاء الإجراءات لأنه لن يعتد بالبطاقات الورقية، مشدداً على تكثيف عمليات المرور والمتابعة وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى كل الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين فى الحقول بالقرى، لمعرفة الشكاوى التى تواجههم والعمل على حلها فورا.