بعد قليل.. وزيرة الهجرة تلقي كلمة في أسبوع القاهرة للمياه

تلقي بعد قليل كلمة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي افتتح الفعاليات بكلمة مسجلة، ويحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وما يقرب من 32 وزيراً للمياه والزراعة والطاقة على مستوى العالم.

وتأتي كلمة السفيرة نبيلة مكرم ضمن حدث يشارك فيه أكثر من 1000 مسؤول عالمي، ويلقى 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، وتشارك أيضاً 50 منظمة دولية في الجلسات، و800 مشارك افتراضي عن بعد، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة، ويشتمل أسبوع القاهرة للمياه، على خمس محاور رئيسية هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

«الهجرة» تؤمن بقوة المصريين في الخارج

وقال مصدر بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن وزيرة الهجرة تعاونت مع المصريين في الخارج على نشر فيديوهات توضح حق مصر في مياه النيل، وأنها تؤمن بقوة الجاليات المصرية بالخارج، وما قد يصنعوه من فارق لصالح مصر بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية، وقد طالب عدد من المصريين في الخارج بمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل، وقد استشعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل.

مؤتمر القاهرة للمياه أصبح علامة دولية

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن مؤتمر القاهرة للمياه، أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وهذا الحدث يشهد زخما متزايدا كل عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيها ممثلون من كل الفئات المتعاملة مع المياه.