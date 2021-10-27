تحرير 732 مخالفة مرورية وتحصيل 54 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

شنت إدارة مباحث المرور بمديرية أمن الغربية، اليوم، حملة مرورية موسعة لإحكام التواجد الشرطي وضبط المركبات المخالفة للاشتراطات المروية بشوارع وميادين طنطا والمحلة، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 732 مخالفة مرورية وتحصيل 54 ألف جنيه غرامات فورية.

تحرير 732 مخالفة مرورية وتحصيل 54 ألف للغرامات الفورية

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حموده مدير مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن حملات مرورية مكبرة تحت إشراف العقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور بالغربية، والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بمركزي سمنود والمحلة، لضبط كافة المركبات المخالفة ومتابعة انتظام خطوط السرفيس الأجره ومصادرة مركبات منتهية رخص التسيير وبدون لوحات معدنية.

انتظام خطوط السرفيس والأجره بالمحلة

كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 24 مركبة توك توك مخالفة و21 دراجة نارية غير مرخصة وتحصيل 54 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة قائدي المركبات لقواعد السير المروري بشارع الجيش ومناطق الأسواق التجارية بمدينتي طنطا والمحلة.

تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات

كما أوصي مدير الأمن بالغربية، في تعليماته إلي القيادات المرورية بأهمية التأكيد على الملصق الإلكتروني للمركبات وإلزام السائقين باللوحات المرورية الرقمية الحديثة، وسحب تراخيص المخالفين لحين تقنين أوضاعهم.

ردع المخالفين للإجراءات المرورية

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في ملابسات الوقائع، وردع كافة المخالفين للإجراءات المرورية والمعلنة من جهه الإدارة العامة للمباحث المرور.