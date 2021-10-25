إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة، حملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة بمختلف الوحدات المحلية القروية .

أمن الغربية يزيل تعديات أراضي زراعية وأملاك الدولة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، باستمرار حملات الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحصر مخالفات في المهد .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إخطارًا بخروج حملة أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات، لإزالة التعديات بنطاق قرى المعتمدية وبشبيش ونمرة البصل بنطاق دائرة مركز المحلة .

وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ قرار إزالة على أرض زراعية بعزبة راغب التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة أبو على القنطرة، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 2 قيراط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ علي أراضي زراعية بنطاق عزبة لومانه التابعة لقرية بشبيش وإحالة المخالفين للنيابات العسكرية .

ردع المخالفين بإحالتهم للنيابات العسكرية

ونجح مسئولوا الجهات التنفيذية بالتنسيق مع ضباط نقطة شرطة السجاعية في إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بمساحة 150 مترا وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق مع المخالفين .