وزير النقل يكشف موعد منع سير الميكروباص على الطريق الدائري

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، قائلا: «سيتم منع الميكروباص من السير على الطريق الدائري فى النصف الأول من 2022 وتحديدا مطلع يناير المقبل.. ولن يسمح لأي ميكروباص السير على الدائري عقب انتهاء تطويره وتحديثه»، مؤكدا أنه سيتم تخصيص أتوبيسات «BRT» لتكون بديلة للميكروباص على الدائري، حيث تقوم الوزارة حاليا في إنشاء حارات ومسارات ومحطات الأتوبيسات الترددية.

وزير النقل: منع سير الميكروباص على الطريق الدائري في النصف الأول من 2022

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العمل يسير بخطوات ثابتة ومنضبطة في تنفيذ تطوير الطريق الدائري، مؤكدا أن الأتوبيسات الترددية «BRT» ستكون البديل النهائي للميكروباصات على الطريق الدائري، منوها بأن تطوير وتوسيع الطريق الدائري سيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

وزير النقل: العمل يسير بخطوات ثابتة ومنضبطة في تنفيذ تطوير الطريق الدائري

وأوضح كامل الوزير، أنه شدد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، مؤكدا أن أعمال التعقيم والتطهير للمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع، وجميع مناطق المشروع، لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، للحد من كورونا.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، كل المعلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الدائري:

1- يتزامن الأتوبيس الترددي BRT مع تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.

2- الأتوبيس الترددي BRT سيكون بديلا لسير الميكروباصات على الدائري.

3- يهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تخفيف الزحام المروري على الدائري.

4- يهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

5- سيتم تخصيص محطات عند التقاطعات الرئيسية لأتوبيسات الترددي السريع على الطريق الدائري.

6- سيتم تغطية الطريق الدائري بالكامل بكاميرات، لمراقبة حركة السير على الطريق، وإحكام السيطرة عليه.

7- يعتمد الأتوبيس الترددي BRT على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصصة.

8- يساعد الأتوبيس الترددي BRT على الحد من التلوث البيئي حيث يعمل عن طريق الكهرباء.

9- عربات الأتوبيس الترددي BRT قابلة للزيادة.