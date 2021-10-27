تعيين 4 رؤساء أقسام في كليتي الطب والفنون الجميلة بأسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قرارات جديدة بتعيين 4 رؤساء أقسام بكليتي الطب والفنون الجميلة ومديراً جديداً لمركز الترجمة والبحوث اللغوية بكلية الآداب.

وتضمنت القرارات في كلية الطب، تعيين الدكتورة مها محمد سيد أحمد، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، رئيساً للقسم، وكذلك تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو الوفا عبد الجليل، الأستاذ بقسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة، رئيساً للقسم بالكلية، وذلك لحين بلوغ كليهما السن القانوني للمعاش.

تعيينات جديدة في كليتي الفنون الجميلة والآداب

كما شملت القرارات في كلية الفنون الجميلة، قيام الدكتور محسن محمد سليم، الأستاذ المساعد بقسم النحت، بالعمل رئيسا للقسم، وقيام الدكتورة غادة صلاح محمد علي النجار، الأستاذ المساعد بقسم الديكور، بالعمل رئيساً للقسم، وذلك لمدة عام لكلٍ منهما.

ووافق رئيس الجامعة على تعيين الدكتورة لبنى محمد عبده خضر، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، مديراً لمركز الترجمة والبحوث اللغوية بالكلية.

تعيين 31 مدرساً جديداً بمختلف كليات الجامعة

وكان قد وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة عن شهر سبتمبر، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 31 مدرساً جديداً بمختلف كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 12 مدرساً جديداً، كما تضمنت القرارات الموافقة على تعيين 5 مدرسين بكلية التمريض، وشملت القرارات تعيين 3 مدرسين بكلية الطب البيطري، كما وافق المجلس على تعيين مدرسين اثنين في كليتي الهندسة والعلوم، وتمت الموافقة أيضاً على تعيين مدرس واحد في كلٍ من خمسة كليات أخرى.