أبطال العرض المسرحي «عفركوش» أمام النيابة الإدارية.. اتهامات بالتحرش والتنمر

تصدر العرض المسرحي عفركوش، حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس للقضية التي يناقشها العرض الموجه بشكل أساسي للأطفال، وإنما لاتهام إحدى بطلات العرض وتدعى نهال القاضي زميلها في العرض الفنان أحمد سعد «ميشو»، بالسب والقذف واستخدام إيحاءات جنسية في المسرحية.

تفاصيل أزمة العرض المسرحي عفركوش: اتهامات بالسب والتنمر

بدأت الواقعة الخاصة بالعرض المسرحي عفركوش، عندما خرجت الفنانة الشابة نهال القاضي في فيديو مباشر عبر «فيس بوك»، تروي فيه تفاصيل تعرضها للإهانة على يد زميلها في العرض المسرحي، وأوضحت أنها عندما رفضت تلك الطريقة في التعامل تم اضطهدها من قبل إدارة الفرقة والعاملين بها على حد تعبيرها، حتى وصل الأمر إلى استبعادها دون إخطار رسمي ولأسباب كيدية بسبب الشكوى التي قدمتها، واستبدالها بممثلة أخرى في العرض وعلى «أفيش» المسرحية.

وعلى الجانب الآخر، نفى الفنان أحمد سعد «ميشو»، في تصريحات، تلك الاتهامات الموجهة إليه من قبل الفنانة نهال القاضي، مؤكدا أن الأمر ليس إلا شكوى كيدية وإدعاء عار من الصحة، على حد قوله.

رئيس البيت الفني للمسرح يحيل التحقيق في واقعة «عفركوش» إلى النيابة الإدارية

وأمام تلك الأزمة، قرر المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح تحويل التحقيق في تلك الواقعة إلى النيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشدد إسماعيل في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، على أنه في حالة ثبوت عدم صحة ادعاءات الممثلة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها بسبب التشهير بالمسرح والعاملين به.

يذكر أن مسرحية «عفركوش» من إنتاج المسرح القومي للطفل، ويقدم عروضها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، على مسرح عبد المنعم متبولي في العتبة، من تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي.