أسامة ربيع: عبور 16 ألف سفينة خلال 10 أشهر وارتفاع في إيرادات القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السفن العابرة من المجرى الملاحي خلال الـ 10 أشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف «ربيع» خلال لقائه وفداً من سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، أن 16 ألفا و661 سفينة عبرت قناة السويس من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للقناة خلال الأشهر من يناير وحتى أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 15 ألفا و310 سفن حققتها الهيئة في العام الماضي.

وتابع «ربيع» أن نسبة الزيادة بلغت 8.8%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال ذات الفترة من العام الجاري بنسبة 8.5% بواقع مليار و29 مليون طن، مقابل 948.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ربيع يلتقي وفد المنظمة البحرية

والتقى الفريق أسامة ربيع، وفدا من المنظمة البحرية ضم سفراء 30 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وماليزيا وسنغافورة وسيريلانكا وبنما وجنوب إفريقيا وغينيا وأوغندا والكاميرون وغيرهم من الدول، بهدف التعاون المشترك والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم 25 أكتوبر من العام الجاري 5.1 مليار دولار مقابل 4.53 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 12.6%.

ربيع: القناة شهدت طفرة خلال السنوات الماضية

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير البنية التحتية، بما يساهم في خدمة قطاع النقل البحري.

وأوضح «ربيع» أن قناة السويس الجديدة وسلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة، تعد نماذج ناجحة تعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والرؤية المصرية في مجال تطبيق مفهوم التنمية المستدامة.