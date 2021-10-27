تنفيذ 7453 حكما وضبط 19 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 9 قطع سلاح ناري بحوزة 11 متهما

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-ضبط 9 قطع سلاح ناري بحوزة 11 متهما، وضبط 19 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 23 متهما، لـ 4 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتين، إلى جانب تنفيذ 7453 حكما قضائيا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.