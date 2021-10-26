ضبط 4 تجار مخدرات في القاهرة.. بينهم سيدتان

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

حشيش وسلاح

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، فقد تمكنت إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة»، حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، ملكه، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول».

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري من أجل الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

ضبط 3 تجار مخدرات بالسلام

من ناحيتها، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «سيدتين ونجل إحداهن، مقيمين بدائرة القسم، حال تواجدهم بالمنطقة سكنهم، وبحوزتهم «كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.